Xabi Alonso considère Kylian Mbappé comme « essentiel »
information fournie par So Foot 12/09/2025 à 20:31

Un peu de crème pour celui qui ne sera pas Ballon d’or en 2025.

Auteur d’un très bon début de saison, Kylian Mbappé a vu (ou plutôt entendu) son entraîneur le couvrir de louanges en conférence de presse. Face aux médias, l’entraîneur du Real Madrid a en effet tenu à expliquer qu’il considérait l’attaquant comme un indispensable de son équipe : « Kylian est dans une très bonne forme, que ce soit sur le plan sportif ou personnel. Je pense qu’après sa première saison à Madrid, il aborde cette deuxième avec beaucoup d’enthousiasme en assumant son rôle de leaderet en partageant ces responsabilités. »

FC pour SOFOOT.com

