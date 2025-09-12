Xabi Alonso considère Kylian Mbappé comme « essentiel »

Un peu de crème pour celui qui ne sera pas Ballon d’or en 2025.

Auteur d’un très bon début de saison, Kylian Mbappé a vu (ou plutôt entendu) son entraîneur le couvrir de louanges en conférence de presse. Face aux médias, l’entraîneur du Real Madrid a en effet tenu à expliquer qu’il considérait l’attaquant comme un indispensable de son équipe : « Kylian est dans une très bonne forme, que ce soit sur le plan sportif ou personnel. Je pense qu’après sa première saison à Madrid, il aborde cette deuxième avec beaucoup d’enthousiasme en assumant son rôle de leaderet en partageant ces responsabilités. » …

FC pour SOFOOT.com