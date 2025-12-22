« La plus grande CAN de l’histoire » selon Kalidou Koulibaly

La CAN of all time ?

À la veille de Sénégal–Botswana, Kalidou Koulibaly a joué la carte de l’enthousiasme assumé. « On est très excités, on a hâte d’être sur le terrain » , a lancé le capitaine, convaincu que le Maroc a mis le cadre pour une CAN réussie. Stades rénovés ou flambant neufs, enceintes XXL, organisation centralisée : tout est prêt pour que « cette compétition soit une grande fête pour l’Afrique » , « et même une des meilleures CAN de l’histoire » , selon lui. Rien que ça.…

MH pour SOFOOT.com