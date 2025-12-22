Takumi Minamino gravement blessé au genou

C’était pas dans sa wishlist.

Ce dimanche, l’AS Monaco s’est qualifiée pour les 16 es de finale de la Coupe de France après son court succès 2-1 sur la pelouse d’Auxerre. Cependant, l’heure n’était pas à la fête en fin de rencontre. Suite à un contact avec Fredrik Oppegärd, Takumi Minamino s’est effondré, avant d’être évacué sur civière. En pleurs, le milieu japonais quittait ses coéquipiers dès la demi-heure de jeu. Si son entraîneur Sébastien Pocognoli ne se montrait pas très optimiste dimanche soir sur l’état de son joueur, les résultats médicaux de ce lundi confirment les dires du Belge.…

SF pour SOFOOT.com