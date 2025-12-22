La programmation des 16es de finale de la Coupe de France est connue

Comme toujours, on garde le meilleur pour la fin.

La programmation des 16 es de finale de la Coupe de France est désormais connue, avec quatre jours de football spectacle et intense en perspective. Tout commence le samedi 10 janvier avec un premier multiplex à 15h30, comprenant notamment le premier duel de Ligue 1 de ces 16 es entre Angers et Toulouse. Le deuxième multiplex prendra le relais à 18h30, suivi d’un premier choc entre Sochaux et Lens à 21h. Dimanche 11, place aux rencontres de l’après-midi et du soir : Nantes et Nice se bagarreront pour la qualification dès 18h dans un nouveau multiplex, avant que le choc entre le LOSC et l’OL ne vienne clore la soirée, toujours à 21h. …

SF pour SOFOOT.com