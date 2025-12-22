Bruno Irles défend son adjoint accusé de propos homophobes
Bad buzz sur bad buzz .
À Bordeaux, l’élimination en Coupe de France est presque passée au second plan. Après la sortie face au Puy, Bruno Irles a surtout pris le micro pour défendre son entraîneur des gardiens, Wilfrid Rastoll, suspendu neuf mois ferme (plus trois avec sursis) pour propos injurieux et homophobes lors du tour précédent. « On parle beaucoup de mon adjoint » , a lancé Irles, avant de rappeler qu’il était « à côté de l’adjoint lors des faits » . Et d’insister : « J’écoute, je sais, j’ai l’honnêteté. C’est faux. » …
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer