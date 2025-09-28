Xabi Alonso : « Aucune excuse »

Ce n’est qu’une première défaite, mais elle fait très mal.

Auteur d’un sans-faute depuis son arrivée sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso a vu son équipe sombrer sur la pelouse de l’Atletico de Madrid. Avec cinq buts encaissés, les Merengues ont en effet bu la tasse comme rarement. Et en conférence de presse, le nouvel entraîneur de la Maison blanche n’a pas dit autre chose : « Ce fut un mauvais match, que n ous n’avons pas bien démarré. Nous avons été mauvais collectivement et dans la qualité du jeu, avec ou sans le ballon. Nous n’avons pas été à la hauteur, il n’y a aucune excuse. » …

FC pour SOFOOT.com