Wrexham, le club de Ryan Reynolds, réussit une troisième montée consécutive et accède au Championship

Une vraie story hollywoodienne.

De la cinquième division au Championship : en déshabillant Charlton samedi (3-0), le Wrexham AFC , assuré de terminer deuxième de League One, a obtenu sa troisième montée consécutive et s’inscrit encore un peu plus dans les livres d’histoire du football britannique. Depuis son rachat en 2020 par l’acteur Ryan Reynolds et son pote Rob McElhenney, le club gallois se montre tout simplement inarrêtable.…

FL pour SOFOOT.com