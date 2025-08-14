Le transfert de Viktor Gyökeres à Arsenal provoque une fusillade en Suède
Les joies du mercato. Ou pas.
Un transfert à plus de 70 millions d’euros, cela provoque toujours des jalousies. Et pas qu’un peu. Comme rapporté par le journal suédois ETC , des coups de feu ont été tirés à proximité du domicile d’un proche des agents de l’attaquant des Gunners Viktor Gyökeres, près de Stockholm.…
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer