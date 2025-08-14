Un somptueux lob du milieu de terrain en Carabao Cup
M. Championship régale encore.
Nous avions Gaëtan Perrin en France, les Anglais ont Gustavo Hamer. Le petit Néerlandais se plaît bien en Championship avec Sheffield United. Si dans l’antichambre du football anglais, il sait se montrer efficace en témoignent ses 10 buts et 8 caviars la saison passée , l’offensif de 28 piges aime bien la Carabao Cup également. Son équipe moins, puisqu’elle s’est fait sortir 2-1 par Birmingham ce mercredi, mais elle a pu assister au golazo de son milieu… du milieu de terrain.…
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
