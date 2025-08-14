 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Paul Pogba fait sa première apparition à un entraînement collectif à Monaco
information fournie par So Foot 14/08/2025 à 13:21

La Pioche retrouve le chemin de la mine.

C’est peut-être le transfert le plus excitant de l’été en Ligue 1. Paul Pogba a forcément réchauffé nos cœurs en versant des larmes à la signature de son contrat avec l’AS Monaco , le mois dernier.…

