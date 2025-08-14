Liverpool prêt à lâcher 30 millions d'euros pour s'offrir un jeune défenseur italien

Il y a une chose qu’on ne peut pas reprocher à Liverpool sur ce mercato : c’est de voir les choses en grand.

Après Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké et Milos Kerkez, les Reds s’apprêtent à accueillir une nouvelle recrue pour pallier le départ de Jarell Quansah et compléter leur mercato XXL. Selon les informations de The Athletic , Giovanni Leoni , défenseur central de Parme, serait en passe d’être signé par Liverpool pour un transfert estimé à 30 millions d’euros . Une belle plus-value pour le club parmesan, qui avait acheté le jeune Italien contre un peu moins de 5 millions d’euros l’été dernier.…

ARM pour SOFOOT.com