Wrexham fait péter la tirelire pour un joueur de Manchester City
information fournie par So Foot 22/08/2025 à 12:25

Wrexham fait péter la tirelire pour un joueur de Manchester City

Wrexham fait péter la tirelire pour un joueur de Manchester City

Le Championship paye (ou le box-office de Ryan Reynolds).

On ne va pas se mentir, cette petite équipe de Wrexham nous donne envie de zapper chaque week-end sur la chaîne 179 de la TNT. Des proprios rigolos, une folle remontée pour cette équipe qui tentera de se maintenir cette saison dans l’antichambre anglaise, enfin bref un projet sympathique.…

RFP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
