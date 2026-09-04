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Wolverine s'apprête à débarquer dans le football
information fournie par So Foot 04/09/2026 à 09:32
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Wolverine s'apprête à débarquer dans le football

Wolverine s'apprête à débarquer dans le football

Le loup est dans les Canaries. Passionné de football et surprenant supporter de Norwich City (Championship), l’acteur Hugh Jackman souhaiterait désormais investir dans son club de cœur . Dans un entretien accordé au média anglais talkSPORT, l’Australien n’a ainsi pas caché ses velléités : « J e suis très, très intéressé et j’en parle justement en ce moment », ajoutant qu’il avait décliné une première offre d’investissement en 2010. Né en Australie d’une mère originaire de Norwich justement, Jackman s’est pris d’affection pour l’écurie de l’Est britannique très jeune , bien qu’il a précisé n’être allé à « Carrow Road qu’une seule fois ».

Faire comme à Wrexham

Cette projection, l’acteur la mène dans le sillage du duo Rob McElhenney-Ryan Reynolds, propriétaire de Wrexham (également en Championship) et dont il est très proche. Entre 2022 et 2025, Wrexham est passé de la cinquième à la deuxième division britannique, poussant Hugh Jackman à suivre un chemin similaire avec Norwich, bloqué en D2 depuis quatre ans.…

AB pour SOFOOT.com

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