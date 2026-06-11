Wolverhampton continue son ménage
Le grand ménage
de printemps
d’été se monte doucement. Bon dernier de Premier League l’an dernier,
Wolverhampton prépare gentiment sa nouvelle vie en Championship
, dans l’espoir de faire l’ascenseur immédiatement. Après le départ de l’historique Matt Doherty et ses 389 matchs avec les Wolves, voilà que
les pensionnaires de Molineux vont dire au revoir à leur coach
, Rob Edwards. Selon les informations du
Telegraph
,
le technicien débarqué au mois de novembre dernier va prendre la porte
alors même qu’il avait été recruté à Middlesbrough pour quatre millions en milieu de saison.
À sa place, c’est César Peixoto qui devrait débarquer . Pour l’anecdote, celui qui a mené Gil Vicente à la sixième place du championnat portugais est représenté par… on vous le donne en mille… Jorge Mendes et Gestifute ! Au rayon des arrivées, ça marche fort d’ailleurs , avec les signatures de Kieran Trippier et de Raúl Jiménez. Le hic ? Le Telegraph annonce aussi que Rob Edwards s’était montré clé dans la signature de ces deux derniers … De quoi jeter un petit coup de froid dans les Midlands.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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