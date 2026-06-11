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Gianni Infantino chauffeur de bus ?
information fournie par So Foot 11/06/2026 à 10:25

Gianni Infantino chauffeur de bus ?

Gianni Infantino chauffeur de bus ?

Toujours en garder sous le coude. Non content de balancer une décla lunaire sur l’interdiction de territoire américain pour l’arbitre Omar Artan, Gianni Infantino s’est à nouveau exprimé sur le cas de l’Iran , longtemps incertain quant à sa participation au Mondial.

Comme d’habitude, il s’est mué en défenseur des droits et du football , dans un jeu de mise en scène toujours aussi fascinant : « Je suis allé voir l’équipe d’Iran en mars en Turquie à Antalya. Alors que les gens disaient que ce serait impossible pour eux d’aller au Mondial, je leur ai dit et promis qu’ils iraient et que s’il fallait que j’aille à Téhéran avec un bus et les conduire jusqu’ici, je le ferai . » Heureusement pour la team Melli, elle n’a pas eu besoin de se faire conduire pour arriver au Mexique .…

JF pour SOFOOT.com

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