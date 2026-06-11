L’équipe type des Polo

La Coupe du monde FIFA 2026 débute ce jeudi. Et nous, on aurait bien envoyé une équipe type un peu particulière pour détrôner l’Argentine...

+ GARDIEN

La ID. Polo Id

Dernier rempart de cette équipe, la Volkswagen ID. Polo coche toutes les cases du gardien moderne : compacte, rassurante et capable de sorties lointaines. Et puis, dans une sélection remplie de champions du monde, de rock stars, d’animaux médiums et de talents imprévisibles, il fallait bien quelqu’un pour ramener tout ce petit monde à l’entraînement.…

SF pour SOFOOT.com