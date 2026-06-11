L’équipe type des Polo
La Coupe du monde FIFA 2026 débute ce jeudi. Et nous, on aurait bien envoyé une équipe type un peu particulière pour détrôner l’Argentine...
+ GARDIEN
La ID. Polo Id
Dernier rempart de cette équipe, la Volkswagen ID. Polo coche toutes les cases du gardien moderne : compacte, rassurante et capable de sorties lointaines. Et puis, dans une sélection remplie de champions du monde, de rock stars, d’animaux médiums et de talents imprévisibles, il fallait bien quelqu’un pour ramener tout ce petit monde à l’entraînement.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer