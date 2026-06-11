Double coup dur pour le Maroc

À trois jours de son entrée en lice face au Brésil, le Maroc vient de perdre deux de ses tauliers sur blessure : Nayef Aguerd et Abde Ezzalzouli sont officiellement forfaits pour la Coupe du monde. Pas vraiment le genre de nouvelle que les Marocains avaient envie d’entendre.

Le défenseur de l’OM, absent depuis mars en raison d’une blessure à l’aine, n’aura pas réussi à revenir à temps. Pour Abde, touché au genou lors du match amical face à la Norvège, l’espoir de rétablissement était déjà très mince.…

MJ pour SOFOOT.com