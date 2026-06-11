Une rue de New-York porte le nom de Thierry Henry

Thierry en rue. À l’occasion d’une initiative de la mairie de New York, une artère de la Big Apple portera le nom de Thierry Henry, du moins, le temps de la Coupe du monde. « Avoir une rue qui porte mon nom est un honneur dont je n’aurais jamais osé rêver. Cette ville occupe une place si spéciale dans mon cœur : mon fils Tristan y est né, et New York fera à jamais partie de l’histoire de notre famille » , a écrit le Français, passé par le RB New York entre 2010 et 2014, dans un post Instagram.

NB pour SOFOOT.com