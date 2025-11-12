 Aller au contenu principal
Wolverhampton chipe son nouveau coach en Championship
information fournie par So Foot 12/11/2025 à 16:38

Retour à la maison.

Dix jours après le limogeage de Vitor Pereira, Wolverhampton a annoncé ce mercredi la nomination de Rob Edwards au poste d’entraineur. Un retour en terrain connu pour l’ex-défenseur gallois, qui a évolué chez les Wolves entre 2004 et 2008 (111 matchs), avant d’y entraîner les U18 (2014-2016) et les U23 (2018-2019).…

CDB pour SOFOOT.com

