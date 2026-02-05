La Juventus rate ses occasions, son match... et sa qualification
Atalanta 3-0 Juventus
Buts : Scamacca (27 e , SP), Sulemana (77 e ) et Pasalic (85 e )
C’est ça, de rater des occasions. Si Francisco Conceiçao n’avait pas gâché la première grosse opportunité de la rencontre et si sa deuxième tentative avait fait mieux que trouver la barre transversale, la Juventus n’en serait pas là. Mais voilà : incapable de marquer en quarts de finale de Coupe d’Italie malgré de nombreuses situations, la Vieille Dame a laissé l’Atalanta l’éliminer et lui infliger une douloureuse défaite alors qu’elle aurait largement pu mieux faire.…
