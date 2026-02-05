Le Paris FC claque 25 millions pour un jeune
Finalement, ce ne sera pas Newcastle. Courtisé par le club anglais, Patrick Zabi a finalement été acheté par le Paris FC. Ce dernier a dépensé… 25 millions d’euros , rien que ça, pour attirer le jeune joueur de Reims (qui ne partira que cet été, et terminera donc la saison en Ligue 2).
📸 @Zabi225 🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC pic.twitter.com/NiYBBKewsB…
FC pour SOFOOT.com
