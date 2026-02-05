Coupe de France : Strasbourg se paye Monaco

Strasbourg 3-1 Monaco

Buts : Godo (7 e ) et Enciso (55 e et 61 e ) pour Strasbourg // Biereth (58 e ) pour Monaco

Ce sera donc Strabourg-Reims ! Opposé à Monaco lors des huitièmes de finale de Coupe de France, le RCSA s’est imposé à domicile pour rallier les quarts. Un gros flop pour l’ASM, déjà mal en point en Ligue 1 et qui est mal parti pour se qualifier en coupe d’Europe alors que cette compétition représentait une bonne opportunité pour atteindre l’Europa League. Mais les visiteurs ont montré trop peu de choses pour éviter l’élimination, même si Mika Biereth a réduit le score à l’heure de jeu sur un service de Lamine Camara.…

FC pour SOFOOT.com