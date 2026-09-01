Woltemade reste Noir et Blanc, mais change de club

Nick. Acheté 90 millions de patates à l’été 2025 par Newcastle, Nick Woltemade s’éclipse déjà du Nord de l’Angleterre . Après une saison à onze petits buts en 52 matchs, l’international allemand s’engage officiellement à la Juventus Turin , sous la forme d’un prêt. Dans cet autre club zébré, le joueur de 26 ans essayera de retrouver les sensations de son excellente saison à 18 buts en 36 matchs et une Coupe d’Allemagne avec Stuttgart, en 2024-2025. Juste avant, l’ancien handballeur avait éclot au SV Elversberg, qui joue aussi en… Noir et Blanc.

David l’Espagnol

Sans transition, dans le sens des départs, Jonathan David quitte la Juve et s’engage officiellement du côté de l’Atlético de Madrid. Après une saison à 8 buts à la Juventus, l’international canadien part se relancer en Espagne, sous la forme d’un prêt payant.…

UL pour SOFOOT.com