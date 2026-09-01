Un ancien dribbleur marseillais à Manchester City contre 75 millions d'euros

Encore une belle vente pour l’OM. Avec cet argent, Marseille va pouvoir recruter ! Ilimane Ndiaye se débine d’Everton. L’international sénégalais s’engage pour un autre club de Premier League , le troisième de sa carrière après Sheffield (et Everton, donc) : Manchester City. Le montant du transfert est estimé à 75 millions d’euros selon plusieurs médias anglais. Une énorme somme pour le dribbleur de 26 ans, que Marseille avait vendu en échange de 18 millions d’euros à l’été 2024. Lors de ce dernier jour de folie, le natif de Rouen a un temps été annoncé proche de Tottenham.

Cet été, Manchester City a dépensé à vau l’eau, puisqu’entre Elliott Anderson, Ayyoub Bouaddi, Allan et Mathys Detourbet, les SkyBlues ont sorti près de 400 millions d’euros au mercato. « J’aime jouer au sol, au sein d’une équipe offensive qui cherche à inscrire le plus de buts possible, a assuré le fils de danseurs sur le site internet de son nouveau club. C’est pourquoi je sais que City est l’environnement idéal pour moi. » Les frères Gallagher sont rassurés.…

UL pour SOFOOT.com