 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un ancien dribbleur marseillais à Manchester City contre 75 millions d'euros
information fournie par So Foot 01/09/2026 à 22:26
Ajouter Boursorama à vos sources

Un ancien dribbleur marseillais à Manchester City contre 75 millions d'euros

Un ancien dribbleur marseillais à Manchester City contre 75 millions d'euros

Encore une belle vente pour l’OM. Avec cet argent, Marseille va pouvoir recruter ! Ilimane Ndiaye se débine d’Everton. L’international sénégalais s’engage pour un autre club de Premier League , le troisième de sa carrière après Sheffield (et Everton, donc) : Manchester City. Le montant du transfert est estimé à 75 millions d’euros selon plusieurs médias anglais. Une énorme somme pour le dribbleur de 26 ans, que Marseille avait vendu en échange de 18 millions d’euros à l’été 2024. Lors de ce dernier jour de folie, le natif de Rouen a un temps été annoncé proche de Tottenham.

Cet été, Manchester City a dépensé à vau l’eau, puisqu’entre Elliott Anderson, Ayyoub Bouaddi, Allan et Mathys Detourbet, les SkyBlues ont sorti près de 400 millions d’euros au mercato. « J’aime jouer au sol, au sein d’une équipe offensive qui cherche à inscrire le plus de buts possible, a assuré le fils de danseurs sur le site internet de son nouveau club. C’est pourquoi je sais que City est l’environnement idéal pour moi. » Les frères Gallagher sont rassurés.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le PSG se sépare d'un indésirable
    Le PSG se sépare d'un indésirable
    information fournie par So Foot 01.09.2026 22:58 

    Petit talent jamais éclot. Une petite saison et puis s’en va. Le Golden Boy 2026 fait ses valises et quitte le Paris Saint-Germain. Renato Sanches n’est plus un joueur du PSG . Comme le raconte le journal portugais Record , le contrat liant l’international portugais ... Lire la suite

  • Dortmund se qualifie pour les 16es de finale de Coupe et recrute Nwaneri
    Dortmund se qualifie pour les 16es de finale de Coupe et recrute Nwaneri
    information fournie par So Foot 01.09.2026 22:40 

    Sur tous les fronts. Même s’il y avait cinq divisions d’écart, le Borussia Dortmund a fait le boulot contre le HEBC Hambourg . Si les Jaune et Noir ont mis une demi-heure pour forcer le verrou hambourgeois, les réalisations du Suédois Daniel Svensson, Samuele Inacio ... Lire la suite

  • Strasbourg frôle l'indigestion avec Chelsea
    Strasbourg frôle l'indigestion avec Chelsea
    information fournie par So Foot 01.09.2026 22:05 

    En même temps, si les gens ne veulent rien comprendre à la mutualisation partagée de la dimension transversale des compétences win-win ! Strasbourg a conclu ses seizième et dix-septièmes recrues de l’été, ses quatrième et cinquièmes players en provenance du même ... Lire la suite

  • Un ancien parisien débarque à Côme
    Un ancien parisien débarque à Côme
    information fournie par So Foot 01.09.2026 21:40 

    T’aimer sur les bords, du lac. On ne sait pas la chanson de Julien Doré lui a donné envie, mais Moise Kean s’apprête à découvrir le lac de Côme . L’attaquant de 26 ans signe en provenance de la Fiorentina, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, fixée à 40 ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank