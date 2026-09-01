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Un ancien parisien débarque à Côme
information fournie par So Foot 01/09/2026 à 21:40
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Un ancien parisien débarque à Côme

Un ancien parisien débarque à Côme

T’aimer sur les bords, du lac. On ne sait pas la chanson de Julien Doré lui a donné envie, mais Moise Kean s’apprête à découvrir le lac de Côme . L’attaquant de 26 ans signe en provenance de la Fiorentina, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, fixée à 40 millions d’euros selon la Gazzetta dello sport . L’international italien va tenter de marcher sur la Ligue des champions, que l’équipe de Cesc Fàbregas s’apprête à disputer pour la première fois de son histoire. Il affrontera le PSG le 20 janvier prochain. Selon la

L’ancien parisien va déjà découvrir son six club, son quatrième en Italie. En deux saisons à Florence, il a marqué 33 buts. Pour le remplacer, la Viola a enregistré l’arrivée du Bissau-Guinée Beto, débarqué d’Everton contre 18 millions d’euros.…

UL pour SOFOOT.com

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