Strasbourg frôle l'indigestion avec Chelsea

En même temps, si les gens ne veulent rien comprendre à la mutualisation partagée de la dimension transversale des compétences win-win ! Strasbourg a conclu ses seizième et dix-septièmes recrues de l’été, ses quatrième et cinquièmes players en provenance du même club. Après l’arrivée du Danois Conrad Harder, le club alsacien s’est reposé la tête : le Racing a pioché dans sa maison mère pour recruter. Dário Essugo et Deivid Washington arrivent en provenance de… Chelsea . Ce dernier, avant-centre brésilien de 21 ans, débarque sous la forme d’un transfert, estimé à seize millions d’euros sur Transfermarkt, huit par L’Équipe .

Maximum atteint

Le premier, milieu portugais du même âge, arrive en Alsace en prêt. Débarqué il y a un an du Sporting Portugal contre plus de 20 millions d’euros, il n’a joué que 26 minutes en Premier League la saison dernière. Après l’arrivée de Filip Jörgensen et de Genesis Antwi, il s’agit du troisième prêt en provenance des Blues de Chelsea . C’est le maximum de prêts d’un même club à l’autre autorisés par le règlement.…

UL pour SOFOOT.com