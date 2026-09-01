Dortmund se qualifie pour les 16es de finale de Coupe et recrute Nwaneri
Sur tous les fronts. Même s’il y avait cinq divisions d’écart, le Borussia Dortmund a fait le boulot contre le HEBC Hambourg . Si les Jaune et Noir ont mis une demi-heure pour forcer le verrou hambourgeois, les réalisations du Suédois Daniel Svensson, Samuele Inacio (deux pions) et Fabio Silva, en plus d’un cadeau des amateurs, ont permis aux joueurs de Nico Kovač de facilement se qualifier pour les seizièmes de finale de Coupe d’Allemagne (5-0) . L’Italien Inacio s’est bien racheté, puisqu’il avait totalement foiré ses débuts en Bundesliga contre le grand club de Hambourg, étant expulsé trois minutes seulement après son entrée en jeu.
Le BvB a fait fort ce mardi soir, puisqu’il a enregistré pendant la rencontre le recrutement de l’ancien marseillais Ethan Nwaneri. Débarqué en grande pompe l’hiver dernier à Marseille en provenance d’Arsenal, le milieu fait ce que beaucoup de jeunes anglais font : partir
sur la côte espagnole
en Bundesliga. L’Anglais arrive des
Gunners
en prêt. Il vient compenser la blessure aux ligaments croisés du Grec Yiánnis Konstantélias.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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