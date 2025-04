information fournie par So Foot • 08/04/2025 à 15:44

Wojciech Szczęsny est prêt à retrouver une place de numéro 2 au Barça

La classe à la Polonaise.

Wojciech Szczęsny, gardien de but du FC Barcelone, a récemment confié qu’il accepterait sans problème de céder sa place à Marc-André ter Stegen si ce dernier pouvait retrouver les terrains d’ici la fin de saison. « Je suis venu à Barcelone pour remplacer Ter Stegen, et je n’aurais aucun problème si lui revenait et reprenait sa place » , a-t-il expliqué dans des propos relayés par plusieurs médias polonais.…

