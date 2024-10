Wissam Ben Yedder, caché derrière son verre

Accusé d’agression sexuelle en état d’ivresse, de conduite en état d’ivresse et de refus d’obtempérer, Wissam Ben Yedder comparaissait ce mardi après-midi au Tribunal de Nice. Le parquet a requis deux ans et demi de prison, dont un an ferme aménageable et dix-huit mois de sursis. La défense du joueur a plaidé la relaxe, tandis que ce dernier s’est caché derrière sa consommation d’alcool. Le jugement sera rendu le 12 novembre.

Un ciel d’un bleu pur illumine les murs jaunes de la très bourgeoise vieille ville niçoise, où touristes et badauds profitent de l’été indien. Sur les coups de 16h30, une petite cohue attire les regards sur les marches du palais de justice, et s’engouffre jusqu’à la salle d’audience numéro trois, derrière celle des pas perdus. Au cœur de l’agitation, un homme vêtu d’un pantalon noir et d’une veste kaki, casquette vissée sur le crâne et une main devant le visage, fait mine de se gratter l’œil, suivi de ses deux avocates. Wissam Ben Yedder, le regard tourné vers le sol, pénètre dans le sas accompagné de son conseil et tourne le dos aux journalistes, terrés dans le coin de la succursale.

L’ancien international tricolore, 19 sélections, vice meilleur buteur de l’AS Monaco, comparaît pour agression sexuelle en état d’ivresse, conduite en état d’ivresse et refus d’obtempérer. Un peu moins d’une heure après son entrée, il se tient à la barre, à quelques mètres de la plaignante de 23 ans. Ses premiers mots sont inaudibles. Il baragouine, si bien que le président le reprend, et lui demande de décliner son identité. Le magistrat récapitule les faits qui lui sont reprochés, survenus lors de la nuit du 6 au 7 septembre dernier, aux alentours de 2 à 3 heures du matin.…

Par Baptiste Brenot, à Nice pour SOFOOT.com