Porté par Kylian Mbappé, le Real Madrid tape Oviedo

Real Oviedo 0-3 Real Madrid

Buts : Mbappé (37 e et 83 e ) et Vinícius Júnior (90 e +3) pour les Merengues

En déplacement à Oviedo, le Real Madrid a pris son temps avant de dégainer (3-0) . Kylian Mbappé a (évidemment) encore marqué.…

AB pour SOFOOT.com