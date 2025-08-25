Auxerre : Lassine Sinayoko bloqué dans une improbable histoire de transfert

Lassine de théâtre.

Depuis le début de ce mercato estival 2025, un transfert fait particulièrement parler en Ligue 1 : celui de Lassine Sinayoko au RC Lens. Partira, partira pas, celui qui est encore un joueur de l’AJ Auxerre, doit en effet signer dans le Pas-de-Calais, mais l’AJA temporise et bloque toujours son joueur . Ce dimanche, L’Équipe nous apprend ainsi que Lens et Auxerre ont trouvé un accord de principe, mais que les dirigeants auxerrois ont tout de même refusé que Sinayoko aille passer sa visite médicale.…

AB pour SOFOOT.com