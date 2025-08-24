 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Juve réussit sa rentrée, pas l'Atalanta
Encore dans l’incertitude pour ce nouvel exercice, la Juventus a posé de bonnes bases en l’emportant devant Parme (1-0) . Et c’est la recrue, Jonathan David, qui a ouvert son compteur-but à l’heure de jeu. Le Canadien a profité du bon travail et du centre de Kenan Yildiz sur la gauche, pour venir caler son extérieur du pied droit afin de bien dévier le ballon (59 e ). La Juve a pourtant un peu joué à se faire peur, puisque Andrea Cambiaso a été expulsé à dix minutes du terme pour avoir poussé Mathias Løvik (83 e ). Mais dans la foulée, Yildiz, encore, s’est échappée sur un contre, avant de servir Dušan Vlahović, tout juste entré et venu pousser le ballon au fond (84 e ). Soirée réussie à Turin.

AB pour SOFOOT.com

