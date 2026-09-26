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Willy Sagnol n'est plus le sélectionneur de la Géorgie
information fournie par So Foot 26/09/2026 à 13:52
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Willy Sagnol n'est plus le sélectionneur de la Géorgie

Willy Sagnol n'est plus le sélectionneur de la Géorgie

La fin de l’aventure. Sélectionneur de la Géorgie depuis 2021, Willy Sagnol a été licencié ce samedi au lendemain d’une triste défaite à domicile face à l’Irlande du Nord (0-1) . Une entrée en matière ratée dans cette nouvelle Ligue des nations qui aura donc convaincu la fédération géorgienne de remercier l’ancien latéral tricolore. « Merci, Willy Sagnol, pour chaque minute passée avec l’équipe nationale géorgienne et pour les émotions que nous avons partagées ensemble sur ce parcours historique » , a-t-elle écrit dans son communiqué.

Une référence notamment à la première qualification de l’histoire du pays pour un tournoi majeur lors de l’Euro 2024 , achevé en huitièmes de finale face au futur vainqueur espagnol. « L’équipe nationale géorgienne de football sera dirigée par le spécialiste géorgien Ramaz Svanadze jusqu’à la fin de l’année 2028 » , poursuit le communiqué.…

TB pour SOFOOT.com

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