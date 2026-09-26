Le gardien de l'Irlande refuserait de jouer contre Israël

La contestation monte d’un cran. En première ligne du soutien à la Palestine, l’Irlande se prépare à un match pas comme les autres, ce dimanche en Hongrie face à Israël . Au point que le protocole de veille de match a été fortement perturbé, ce samedi. Prévue à 10h15 sur place, la conférence de presse des Boys in Green a d’abord été reportée à après l’entraînement… lequel n’a toujours pas débuté. Il était pourtant programmé à 11h.

Selon The Irish Time , la situation s’expliquerait notamment par le refus du gardien remplaçant de la sélection, Gavin Bazunu, de participer à la rencontre . Deux autres joueurs hésiteraient à lui emboîter le pas. La rencontre suscite également une vive opposition en Irlande, où plus de 160 sportifs ont signé une pétition pour demander à la fédération de boycotter ces deux rencontres (aller dimanche, retour le 4 octobre à domicile) face à Israël.…

TB pour SOFOOT.com