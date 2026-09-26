Foot: Zidane imprime sa marque mais perd gros avec Mbappé

Le sélectionneur des Bleus Zinédine Zidane lors du match de Ligue des nations en Turquie, le 25 septembre 2026 à Izmit ( AFP / OZAN KOSE )

Zinédine Zidane a débuté son entreprise de remodelage de l'équipe de France par un succès en Turquie (1-0) mais le forfait de Kylian Mbappé pour la suite du rassemblement constitue un fâcheux contre-temps dans l'élaboration d'une nouvelle animation offensive.

Le tout frais sélectionneur avait de quoi être soulagé au coup de sifflet final à Izmit. Après avoir longtemps patienté pour prendre la relève de Didier Deschamps, l'ex-N.10 de légende avait sans doute imaginé mille scénarios dans sa tête pour son baptême du feu. Il a donc pu souffler après la victoire de ses troupes, le résultat positif, acquis grâce à un but de son capitaine, ayant le mérite d'occulter une prestation inégale et les imperfections constatées tout au long de la partie.

"On est satisfait pour un premier match d'avoir gagné ce soir, sur un terrain compliqué. On est vraiment content de cette victoire après 3-4 entraînements. Cela augure de belles choses pour nous. On a plein de choses encore à travailler mais on peut être satisfait et on doit se dire que c'est le processus normal", a-t-il jugé.

Homme de peu de mots, Zidane ne s'est pas vraiment épanché sur ses futurs chantiers, ne voulant retenir que les trois points, qui vont lui permettre d'aborder la suite de son aventure et ses trois prochains rendez-vous en Ligue des nations (déplacement en Belgique lundi, réceptions de l'Italie et de la Belgique au Stade de France les 2 et 5 octobre) beaucoup plus sereinement.

La pression sera forcément présente dans deux jours à Bruxelles face aux Diables Rouges, quarts de finalistes de la Coupe du monde et premier vrai test de son mandat. Mais Zizou se préserve ainsi de secousses immédiates et va pouvoir continuer à mettre en place ses idées, en avançant dans sa volonté de rupture avec l'ère Deschamps.

Au rayon des nouveautés, le système en 4-3-3, qui tranche avec le 4-2-3-1 de son prédécesseur, doit encore être peaufiné mais l'entre-jeu, composé de Manu Koné, d'Adrien Rabiot et de Rayan Cherki, s'en est globalement bien sorti en Turquie.

Mbappé, la première tuile

Kylian Mbappé au moment d'inscrire le seul but des Bleus contre la Turquie, en Ligue des nations, le 25 septembre 2026 à Izmit ( AFP / OZAN KOSE )

Replacé dans une position inhabituelle de milieu relayeur, Cherki a été la bonne surprise de la soirée.

"Je suis au cœur du jeu. Je peux aider mes partenaires de la meilleure des manières", s'est réjoui le joueur de Manchester City.

"On a essayé de récupérer très vite le ballon, on a gardé un équilibre d'équipe tout au long du match. On sait qu'on est bon avec le ballon, il faut qu'on le soit aussi sans le ballon", a de son côté noté le sélectionneur.

La principale interrogation concerne surtout l'attaque. En optant pour un trio Michael Olise-Ousmane Dembélé-Kylian Mbappé, après l'animation à quatre joueurs offensifs de Deschamps, Zidane a opéré un choix fort dont on peine encore à mesurer le degré d'efficacité.

Si Olise a été plutôt à l'aise à un poste d'ailier droit qui est le sien au Bayern Munich, ses deux compères ont été plus à la peine, Mbappé, décalé à gauche après deux ans à occuper l'axe, sauvant sa soirée par son 67e but en équipe de France.

Blessé, Kylian Mbappé à la sortie du stade Kocaeli après le victoire de la France contre la Turquie en Ligue des nations, le 25 septembre 2026 ( AFP / FRANCK FIFE )

Blessé au genou gauche sur l'action, le capitaine a dû quitter ses coéquipiers dans la foulée et manquera les trois rencontres à venir. Une énorme tuile dont Zidane se serait volontiers passé alors que ce premier rassemblement est censé être l'occasion d'affiner les automatismes et de progresser dans la compréhension de ses préceptes.

Sans le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, qui ne sera pas remplacé dans la liste, le nouveau patron perd non seulement un joueur hors-normes, auteur de 12 réalisations en sélection en 2026, mais aussi du temps pour imprimer sa marque sur l'attaque.