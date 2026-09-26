Pour Rodri, le Ballon d'or se joue sur le terrain et pas dans les déclarations

Il entend trop de blabla. Ces dernières semaines, les candidats au Ballon d’or sont lancés dans une campagne effrénée pour défendre leur bilan et clamer à quel point ils méritent la récompense individuelle surpême. Certains ouvertement, d’autres de manière plus subtile ou indirecte. Et puis, il y a Rodri. « Tu crois que je ne veux pas le gagner ? Non. Je sais que c’est une récompense qui ne dépend pas de ce que l’on va dire. Cela dépend de ce que tu as montré sur le terrain » , a assuré le métronome espagnol en conférence de presse.

Hors de question pour celui qui avait triomphé à la surprise (presque) générale en 2024 d’enchaîner les interviews pour tenter de séduire les jurés . « Je pense que rien de ce que je dirai ne pourra servir pour influencer leur décision , assure-t-il. C’est un sport collectif, ce que des joueurs comme moi ont remporté ne se réalise pas sans les coéquipiers. Je serais ravi qu’un joueur espagnol le remporte. Bien sûr que j’aimerais le gagner mais ça ne dépend pas de moi donc je ne le revendique pas. » …

TB pour SOFOOT.com