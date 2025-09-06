Willian rentre (de nouveau) au Brésil
Dans la catégorie « il joue encore lui ? »
Libre de tout contrat depuis son départ de Fulham en début d’été, Willian (37 ans), rentre au Brésil et signe avec Grêmio . L’ailier s’est engagé pour un an avec le club de Porto Algere . Il s’agit de son deuxième retour au pays, après avoir porté les couleurs des Corinthians (son club formateur) lors de la saison 2021-2022.…
AB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
