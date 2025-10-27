 Aller au contenu principal
L'OL déplore une grave blessure pour Malick Fofana
information fournie par So Foot 27/10/2025 à 16:28

Victoire salée pour l’OL.

Ce dimanche, lors de la victoire de l’Olympique lyonnais face à Strasbourg (2-1), Malick Fofana a quitté le terrain sur une civière , après un contact rugueux avec Ismaël Doukouré. Le défenseur strasbourgeois a été exclu, permettant aux Gones de prendre l’ascendant numériquement, pour s’imposer en fin de match . Mais cette victoire a un goût amer.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
