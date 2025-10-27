L'OL déplore une grave blessure pour Malick Fofana
Victoire salée pour l’OL.
Ce dimanche, lors de la victoire de l’Olympique lyonnais face à Strasbourg (2-1), Malick Fofana a quitté le terrain sur une civière , après un contact rugueux avec Ismaël Doukouré. Le défenseur strasbourgeois a été exclu, permettant aux Gones de prendre l’ascendant numériquement, pour s’imposer en fin de match . Mais cette victoire a un goût amer.…
