FC Metz : un jour noir sans fin

Après la raclée contre le LOSC, Metz a confirmé qu’il était le candidat désigné à la place de lanterne rouge à l’issue de 2025-2026. Mais aussi, un prévisible champion de Ligue 2 la saison suivante, tout autant qu’un inévitable relégué en 2027-2028, etc… La recette des sempiternelles relégations des Grenats est toujours la même, seuls changent les facteurs d’une malheureuse équation, saisons après saisons. On vous file la formule du Jour de la Marmotte messin.

2001-2002 : Les Messins d’Albert Cartier sont optimistes pour ce nouvel exercice. Mais côté transferts, le décevant (revenant) Jacques Songo’o ne brille pas dans les cages. La série de 6 matchs sans victoire en fin de saison sera fatale à la saison des Grenats, qui se consoleront avec la victoire 2-0 face au futur champion lyonnais, celui de la révélation Juninho Pernambucano.

2005-2006 : Les Messins de Joël Müller sont optimistes pour ce nouvel exercice. Mais côté transferts, le décevant (héros du Mondial 2002) Ahn Jung-hwan ne brille pas devant le but (2 buts en 18 matchs). La série de 6 matchs pour un seul but en entame du championnat sera fatale à la saison des Grenats, qui se consoleront avec le nul 3-3 accroché à l’extérieur face au futur dauphin Bordeaux, celui de la révélation Marouane Chamakh.…

Par Victor Marie pour SOFOOT.com