Le premier tour des élections de Benfica a mobilisé plus d’électeurs que 98% des municipalités aux élections locales portugaises

Le premier tour des élections de Benfica a mobilisé plus d’électeurs que 98% des municipalités aux élections locales portugaises

Le foot ne joue pas dans la même cour que la politique.

Ce samedi, les urnes du Benfica ont accueilli plus de 85 000 votants pour désigner le futur président du club pour le prochain quadriennat (2025-2029) . Un chiffre record dans l’histoire récente du club. À titre de comparaison, si le Benfica était une commune, il se placerait au 7ᵉ rang national en termes de participation électorale, donc devant 98 % des municipalités portugaises lors des dernières élections du 12 octobre, rapporte le média local Sic Notícias.…

SF pour SOFOOT.com