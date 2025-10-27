 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le premier tour des élections de Benfica a mobilisé plus d’électeurs que 98% des municipalités aux élections locales portugaises
information fournie par So Foot 27/10/2025 à 16:50

Le premier tour des élections de Benfica a mobilisé plus d’électeurs que 98% des municipalités aux élections locales portugaises

Le premier tour des élections de Benfica a mobilisé plus d’électeurs que 98% des municipalités aux élections locales portugaises

Le foot ne joue pas dans la même cour que la politique.

Ce samedi, les urnes du Benfica ont accueilli plus de 85 000 votants pour désigner le futur président du club pour le prochain quadriennat (2025-2029) . Un chiffre record dans l’histoire récente du club. À titre de comparaison, si le Benfica était une commune, il se placerait au 7ᵉ rang national en termes de participation électorale, donc devant 98 % des municipalités portugaises lors des dernières élections du 12 octobre, rapporte le média local Sic Notícias.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • FC Metz : un jour noir sans fin
    FC Metz : un jour noir sans fin
    information fournie par So Foot 27.10.2025 16:45 

    Après la raclée contre le LOSC, Metz a confirmé qu’il était le candidat désigné à la place de lanterne rouge à l’issue de 2025-2026. Mais aussi, un prévisible champion de Ligue 2 la saison suivante, tout autant qu’un inévitable relégué en 2027-2028, etc… La recette ... Lire la suite

  • L'OL déplore une grave blessure pour Malick Fofana
    L'OL déplore une grave blessure pour Malick Fofana
    information fournie par So Foot 27.10.2025 16:28 

    Victoire salée pour l’OL. Ce dimanche, lors de la victoire de l’Olympique lyonnais face à Strasbourg (2-1), Malick Fofana a quitté le terrain sur une civière , après un contact rugueux avec Ismaël Doukouré. Le défenseur strasbourgeois a été exclu, permettant aux ... Lire la suite

  • Le départ d’Adi Hütter a créé des remous jusqu’en D3 belge
    Le départ d’Adi Hütter a créé des remous jusqu’en D3 belge
    information fournie par So Foot 27.10.2025 16:06 

    Les fameuses chaises musicales. Limogé de son poste d’entraineur de l’AS Monaco le 9 octobre dernier, Adi Hütter a créé un remue-ménage important dans le football belge. La direction monégasque a décidé de jeter son dévolu sur Sébastien Pocognoli, alors en poste ... Lire la suite

  • David de Gea : « Je pensais qu’on allait perdre 6-0 » face à Bologne
    David de Gea : « Je pensais qu’on allait perdre 6-0 » face à Bologne
    information fournie par So Foot 27.10.2025 15:30 

    La confiance règne à Florence. Menée 2-0 à domicile face à Bologne ce dimanche, la Fiorentina a finalement accroché le match nul (2-2) grâce à deux penaltys, le second inscrit dans les arrêts de jeu par Moise Kean. Mais la Viola a bien failli être menée 3-0 à vingt ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank