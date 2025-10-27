Le fils de Thiago Silva sélectionné avec l’Angleterre
The Little Monstro.
Après un match de Ligue des champions remporté 5-1 face à l’Ajax, où deux minots ont battu le record du plus jeune buteur du club à 20 minutes d’intervalle, Chelsea confirme son statut de garderie la plus compétitive d’Europe . Et au milieu de cette crèche dorée, un nouveau nom vient s’ajouter à la liste : Iago Silva, fils de Thiago, convoqué avec les U15 anglais.…
MB pour SOFOOT.com
