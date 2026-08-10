Willian Pacho se livre sur le décès de sa mère, le jour de son premier match pro

Faire ses débuts en professionnel sans savoir que celle que l’on chérit le plus n’est plus de ce monde. Voilà l’histoire déchirante de Willian Pacho , aujourd’hui double vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG. En novembre 2019, le défenseur central qui vient de fêter ses 18 ans apprend qu’il disputera son premier match avec Independiente Del Valle , club de son pays dans lequel il évolue depuis ses 15 ans, alors que sa mère est diagnostiquée d’un cancer . « Avant d’aller dormir, je lui ai envoyé un message qui disait : “Demain, je vais jouer. Je vais faire mes débuts avec l’équipe première ! Je vais devenir un joueur professionnel. Ne vas pas te coucher trop tôt, tu dois regarder le match !”, écrit l’Équatorien pour The Players Tribune . Je me suis réveillé avec tout un tas de messages et d’appels manqués de ma famille et de mes amis. Tout de suite, tu sens que quelque chose ne va pas. »

« Je ne me suis jamais senti aussi seul de toute ma vie »

Sa sœur le rassure alors : maman n’est pas partie, seulement à l’hôpital et se repose. « Je suis allé au match et ma dernière pensée avant de sortir pour aller jouer était pour elle , poursuit Willian Pacho. “Maman est en train de te regarder à la télévision. Tu dois gagner chaque ballon pour elle.” Je me rappelle avoir très bien joué. On a gardé le 0-0. J’avais trop hâte de l’appeler et de lui dire: “On a réussi maman.” » …

NB pour SOFOOT.com