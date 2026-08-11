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Chelsea envoie encore un joueur à Strasbourg
information fournie par So Foot 11/08/2026 à 10:50
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Chelsea envoie encore un joueur à Strasbourg

Chelsea envoie encore un joueur à Strasbourg

Ça fait beaucoup là, non ? L’arrivée du gardien de but Filip Jörgensen à Strasbourg, en provenance de Chelsea, a été officialisée ce mardi matin. Orphelin de Mike Penders, reparti chez les Blues après un exercice 2025-2026 abouti, le RCSA était à la recherche d’un numéro 1 depuis le début du mercato . Acheté à Villarreal en 2024, le Danois n’a jamais pleinement saisi sa chance dans les cages londoniennes , même lorsque Robert Sanchez, l’habituel titulaire, était blessé.

Le coach strasbourgeois décisif

Bourreau de Chelsea en huitièmes de finale de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain en mars, le portier de 24 ans s’est laissé « séduire » par le discours du nouvel entraîneur alsacien, Hugo Oliveira. Ce dernier, prônant un jeu où le gardien est une pièce maîtresse de son dispositif , veut faire de l’international danois (2 sélections) sa rampe de lancement. Jörgensen devrait être prêt pour le premier match de Ligue 1, le vendredi 21 août, face à Marseille.…

AC pour SOFOOT.com

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