L'arrivée de Téji Savanier à Metz s'est jouée autour d'une pétanque

Il y a des joueurs qui se laissent convaincre par des salaires à 7 chiffres et puis il y a Téji Savanier . Joueur du FC Metz depuis ce lundi, l’éternel sudiste ne s’est pas montré très dur en négociations pour quitter sa Paillade chérie et rejoindre la Lorraine .

Selon L’Équipe , le natif de Montpellier s’est notamment laissé embarqué dans l’aventure messine après avoir partagé des parties de pétanques en compagnie du petit-fils de Bernard Serin , président du FC Metz, « chez un ami commun, champion du monde de la discipline » selon le quotidien. On lui aurait à ce moment vanté le club lorrain comme un « club familial » , semblable sur ce point à Montpellier. Entre temps, le milieu de 34 ans aurait eu des touches en Arabie Saoudite et dans d’autres clubs français, mais il a décidé de signer avec les Messins sur cet argument. Pas besoin de directeur sportif ou de cellule de recrutement dans ces cas-là.…

ABD pour SOFOOT.com