Williams (Fed) : l'inflation reste trop élevée, la politique de taux est « bien placée » pour réduire les pressions sur les prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* M. Williams, de la Fed, estime que la politique monétaire est « bien positionnée »

* M. Williams estime que les pressions inflationnistes devraient s'atténuer

* Williams repousse à 2028 l'atteinte de l'objectif d'inflation de 2 %

(Ajout de remarques supplémentaires et de contexte à partir du troisième paragraphe) par Michael S. Derby

Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, a déclaré jeudi que, même si les pressions inflationnistes devraient s’atténuer cette année, elles restaient trop élevées, alors qu’il repoussait ses prévisions concernant le retour de l’inflation à l’objectif de 2 % fixé par la Fed.

« En ce qui concerne le volet "stabilité des prix" de notre double mandat, l’inflation est incontestablement élevée et bien supérieure à l’objectif à long terme de 2 % fixé par le Comité fédéral de l’open market (FOMC) », et « il est impératif que nous la ramenions de manière durable à notre objectif à long terme de 2 % », a déclaré M. Williams dans le texte d’un discours.

La Fed de New York a indiqué que M. Williams ne prononcerait pas son discours en personne comme cela avait été initialement prévu.

M. Williams, qui s’exprimait publiquement pour la première fois depuis la réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC) de la semaine dernière consacrée à la fixation des taux d’intérêt, a déclaré qu’en ce qui concerne le retour de l’inflation à l’objectif fixé, « l’orientation actuelle de la politique monétaire est bien placée pour y parvenir ».

La semaine dernière, la Fed a maintenu inchangée sa fourchette cible de taux d’intérêt, comprise entre 3,5% et 3,75%, le nouveau président Kevin Warsh ayant refusé de fournir des indications sur l’orientation future des taux, afin de permettre aux marchés de se forger leur propre opinion sur les perspectives.

M. Williams a déclaré que « dans les trimestres à venir », les pressions inflationnistes devraient s’atténuer, l’impact des droits de douane sur la hausse des prix ayant fait son temps. Parallèlement, un règlement rapide des perturbations liées au conflit au Moyen-Orient pourrait également contribuer à faire baisser les pressions inflationnistes, tout comme le ralentissement de l’inflation dans le secteur du logement contribue à réduire les pressions sur les prix.

Les données publiées jeudi ont montré que, en glissement annuel, l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles, a progressé de 4,1% en mai, un chiffre suffisamment élevé pour renforcer les anticipations du marché selon lesquelles la Fed devra relever ses taux d’intérêt à un moment donné.

M. Williams a déclaré que l’inflation devrait ralentir pour s’établir à 3,5% d’ici la fin de l’année, s’engageant ainsi sur une « trajectoire de stabilisation » vers les 2% l’année prochaine. Mais alors qu’au début du mois de mai, il estimait que l’inflation atteindrait l’objectif de la Fed l’année prochaine, il a déclaré jeudi qu’il s’attendait à ce que les prix « atteignent la cible en 2028 ».

M. Williams a indiqué que l’économie avait fait preuve de résilience face aux chocs liés à la guerre et qu’il s’attendait à une croissance d’environ 2,25% cette année et au cours des deux années suivantes. Compte tenu du taux de chômage actuel de 4,3% en mai, le responsable de la Fed prévoit que cet indicateur redescendra à 4% en 2028.

Cela dit, « des risques importants subsistent », a déclaré M. Williams. Les investissements liés à l’IA pourraient faire grimper les prix et « les perturbations mondiales de l’offre découlant du conflit au Moyen-Orient restent une source de risque tant pour les perspectives de croissance que pour celles d’inflation ».