William Saliba va prolonger à Arsenal
Les Gunners peuvent voir venir.
Sous contrat jusqu’en 2027, William Saliba a décidé de prolonger son contrat . Pourtant, la situation du défenseur français avait tout pour faire stresser les supporters d’Arsenal. Quand on est pisté par le Real Madrid à deux ans de la fin de son contrat, difficile de dire non.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
