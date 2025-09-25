 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
William Saliba va prolonger à Arsenal
information fournie par So Foot 25/09/2025 à 12:55

Les Gunners peuvent voir venir.

Sous contrat jusqu’en 2027, William Saliba a décidé de prolonger son contrat . Pourtant, la situation du défenseur français avait tout pour faire stresser les supporters d’Arsenal. Quand on est pisté par le Real Madrid à deux ans de la fin de son contrat, difficile de dire non.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
