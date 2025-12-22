La Zambie arrache le nul face au Mali
Mali 1-1 Zambie
Buts : Sinayoko (61 e ) pour les Aigles //
Les Aigles ont déjà les ailes coupées.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
La Zambie arrache le nul face au Mali
Buts : Sinayoko (61 e ) pour les Aigles //
Les Aigles ont déjà les ailes coupées.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Exilé de son stade, porté par ses ultras, ses dirigeants et une pluie qui n’a jamais lâché le 93, le Montreuil FC a sorti l’US Chauvigny (2-1) à Bobigny pour filer en 16es de finale de Coupe de France. Un match lancé en treize secondes, des merguez en vol, un président ... Lire la suite
En mieux et avec des cheveux. Harry Kane continue de jouer à FIFA en mode facile. En marquant dans le temps additionnel face à Heidenheim (4-0), l’attaquant du Bayern Munich est devenu le joueur le plus rapide à atteindre 100 actions décisives en Bundesliga . Il ... Lire la suite
Le football gagne toujours. Après l’annulation de la délocalisation du match Barcelone-Villarreal du côté de la Liga, c’est désormais à la fédération italienne de rebrousser chemin concernant son projet de délocalisation . D’après un communiqué de la Ligue italienne, ... Lire la suite
Bad buzz sur bad buzz . À Bordeaux, l’élimination en Coupe de France est presque passée au second plan. Après la sortie face au Puy, Bruno Irles a surtout pris le micro pour défendre son entraîneur des gardiens, Wilfrid Rastoll, suspendu neuf mois ferme (plus trois ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer