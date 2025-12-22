 Aller au contenu principal
Milan-Côme ne se jouera pas en Australie
information fournie par So Foot 22/12/2025 à 17:15

Le football gagne toujours.

Après l’annulation de la délocalisation du match Barcelone-Villarreal du côté de la Liga, c’est désormais à la fédération italienne de rebrousser chemin concernant son projet de délocalisation . D’après un communiqué de la Ligue italienne, les négociations avec l’AFC, la confédération asiatique qui aurait accueilli le match, n’ont pas permis d’aboutir à un accord. « Les conditions supplémentaires onéreuses imposées par la Confédération asiatique de football (AFC) pour autoriser le match ne pouvaient être satisfaites sans risques financiers pour le gouvernement de l’Australie-Occidentale et la Ligue de football de Serie A » , stipule le document. Résultat : le match entre Milan et Côme restera en Italie , du côté du San Siro (ou ailleurs à cause de la cérémonie des Jeux d’Hivers) et non à Perth.…

SF pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2025 So Foot

A lire aussi

  • Photo : Ryan Vernel/Montreuil FC
    Montreuil : les portes du kiff
    information fournie par So Foot 22.12.2025 17:28 

    Exilé de son stade, porté par ses ultras, ses dirigeants et une pluie qui n’a jamais lâché le 93, le Montreuil FC a sorti l’US Chauvigny (2-1) à Bobigny pour filer en 16es de finale de Coupe de France. Un match lancé en treize secondes, des merguez en vol, un président ... Lire la suite

  • Harry Kane bat un record d’Arjen Robben
    Harry Kane bat un record d’Arjen Robben
    information fournie par So Foot 22.12.2025 17:25 

    En mieux et avec des cheveux. Harry Kane continue de jouer à FIFA en mode facile. En marquant dans le temps additionnel face à Heidenheim (4-0), l’attaquant du Bayern Munich est devenu le joueur le plus rapide à atteindre 100 actions décisives en Bundesliga . Il ... Lire la suite

  • La Zambie arrache le nul face au Mali
    La Zambie arrache le nul face au Mali
    information fournie par So Foot 22.12.2025 17:02 

    Mali 1-1 Zambie Buts : Sinayoko (61 e ) pour les Aigles // Les Aigles ont déjà les ailes coupées.… TB pour SOFOOT.com

  • Bruno Irles défend son adjoint accusé de propos homophobes
    Bruno Irles défend son adjoint accusé de propos homophobes
    information fournie par So Foot 22.12.2025 16:43 

    Bad buzz sur bad buzz . À Bordeaux, l’élimination en Coupe de France est presque passée au second plan. Après la sortie face au Puy, Bruno Irles a surtout pris le micro pour défendre son entraîneur des gardiens, Wilfrid Rastoll, suspendu neuf mois ferme (plus trois ... Lire la suite

