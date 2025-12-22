Milan-Côme ne se jouera pas en Australie

Le football gagne toujours.

Après l’annulation de la délocalisation du match Barcelone-Villarreal du côté de la Liga, c’est désormais à la fédération italienne de rebrousser chemin concernant son projet de délocalisation . D’après un communiqué de la Ligue italienne, les négociations avec l’AFC, la confédération asiatique qui aurait accueilli le match, n’ont pas permis d’aboutir à un accord. « Les conditions supplémentaires onéreuses imposées par la Confédération asiatique de football (AFC) pour autoriser le match ne pouvaient être satisfaites sans risques financiers pour le gouvernement de l’Australie-Occidentale et la Ligue de football de Serie A » , stipule le document. Résultat : le match entre Milan et Côme restera en Italie , du côté du San Siro (ou ailleurs à cause de la cérémonie des Jeux d’Hivers) et non à Perth.…

