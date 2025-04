William Saliba, une flamme à entretenir chez les Gunners

Véritable taulier d’Arsenal, William Saliba va-t-il voir son histoire chez les Gunners basculer après la double confrontation face au Real Madrid ? Peut-être. L’hypothèse d’un transfert cet été n’est pas exclue. Avec toujours cette ambition de ne pas freiner une progression incessante.

Nom : Saliba. Prénom : William. Âge : 24 ans. Club : Arsenal. Fin de contrat : juin 2027. Club intéressé par un transfert cet été : Real Madrid. Ambition collective : Gagner des trophées. Ambition personnelle : Devenir le meilleur défenseur du monde. La double confrontation entre les Gunners et le Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions s’annonce palpitante. Avec des face-à-face très intéressants à suivre et un niveau individuel à scruter de près. À commencer par celui de William Saliba face à Kylian et sa bande. Patron de la défense londonienne, et alors que son compère Gabriel est out , l’international français a, avec cette affiche de prestige, l’occasion de faire passer plusieurs messages : faire valoir son statut d’indispensable dans le nord de Londres. Prouver que son niveau individuel est en perpétuelle ascension. Montrer qu’Arsenal a les cannes pour enfin aller très loin en Ligue des champions. Et enfin donner toujours plus de maux de tête à ses dirigeants dans la perspective du dossier de sa prolongation qui s’annonce explosif.

« Arsenal, ce n’était pas gagné d’avance… »

Alors qu’il va disputer ce mardi le 125 e match de son histoire avec la tunique d’Arsenal, Saliba a gagné le respect de beaucoup de monde. À commencer par celui des anciens francophones de la maison Gunner . « Je suis épaté, ne dit pas mieux Gilles Grimandi, un des premiers Français des débuts de l’époque Arsène Wenger entre 1997 et 2002. Il a de la constance depuis quelque temps. Aujourd’hui, il est certainement à son meilleur niveau. C’est un des meilleurs défenseurs de Premier League, ce qui n’est pas peu dire ! » …

Tous propos recueillis par TC, sauf mention

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com