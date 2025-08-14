Jadon Sancho courtisé en Serie A
À voir si Jadon se sent chaud.
S’il souhaite à tout prix retourner au Borussia Dortmund, Jadon Sancho est courtisé par de nombreuses écuries européennes. Le dernier club à avoir tenté sa chance pour s’attirer les services de l’international anglais ne serait autre que l’AS Roma , d’après les informations de The Athletic , confirmées par Fabrizio Romano. Le Beşiktaş serait également venu aux nouvelles du joueur, mais ce dernier aurait rejeté les avances du club turc, malgré le forcing de ses supporters.…
ARM pour SOFOOT.com
